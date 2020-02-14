На Мюнхенской конференции появился пророссийский план урегулирования на Донбассе – Украина от него открестилась

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14 февраля Украине предложили план действий для достижения мира. Заявление называется «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». В США говорят, что они повторяют тезисы России.

Об этом сообщает американский аналитический центр «Atlantic Council», пишет «Громадське».

В то же время на момент публикации этой новости, заявление на сайте Мюнхенской конференции не доступно. В «Atlantic Council» отмечают, что его подписали председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России – бывший глава МИД Игорь Иванов. Стороны согласовали такие 12 шагов:

- восстановить Совместный центр контроля и координации (СЦКК), из которого в 2017 вышли представители России; - включить тему боевых действий в переговоры в «нормандском формате» и расширить полномочия переговорщиков; - обеспечить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины и сделать КПВВ на Донбассе удобными и безопасными для гражданских; - разыскивать пропавших без вести при участии правозащитных организаций и семей таких людей и при содействии Международного комитета Красного Креста и Международной комиссии по вопросам пропавших без вести;

- спланировать и реализовать гуманитарные инициативы, в частности, разминирование на Донбассе; - обеспечить масштабное восстановление Донбасса (условия должны быть обсуждены на Дельфийском экономическом форуме в Греции, а среди инвесторов может быть и Россия); - исследовать возможности создания на Донбассе зоны свободной торговли с ЕС и Россией; - поддерживать план действий по санкциям (выполнение Минских соглашений должно уменьшать санкционное давление на Россию). - устранить радиоактивные угрозы (на Донбассе более 1200 радиоактивных источников, которые ранее использовались в промышленности, медицине и науке, но исчерпали сроки годности);

- начать новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности на базе Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, куда входит и Россия; - определить «сферы взаимодействия» между ЕС и Россией; - ввести «новый инклюзивный диалог по национальной идентичности», в котором должны быть учтены взгляды соседних с Украиной Польши, Венгрии и России на историю и национальную память, язык и опыт меньшинств.

В то же время в «Atlantic Council» сообщают, что бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали этот план. Они утверждают, что некоторые пункты повторяют тезисы Кремля.

«Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, являются конструктивными и могут служить шагами по укреплению доверия и облегчить трудности и страдания, с которыми сталкивается население оккупированного Донбасса или вблизи линии разграничения. Но некоторые из пунктов проблемные, а два из них повторяют предложения Кремля», - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, содержащиеся в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

«Тезисы, которые содержит документ, не соответствуют официальной позиции украинского государства», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что заявление подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

«Это частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в том числе вооруженной агрессии РФ против нашего государства», - пояснили в министерстве и добавили, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности тоже не признает этот документ официальным и удалило его со своего сайта.

Мюнхенская конференция по безопасности началась 14 февраля и продлится три дня. Ее посетят руководители и правительства 35 государств.