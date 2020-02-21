Захваченный российскими оккупантами корабль «Черкассы» нашли в бухте Севастополя

Российские оккупанты пришвартовали захваченный минный тральщик ВМС Украины «Черкассы» в севастопольской бухте Стрелецкая.
Об этом сообщает издание «Крым.Реалии», чьим корреспондентам удалось выяснить местонахождение корабля.
Напомним, что экипаж «Черкасс» весной 2014 года в Крыму дольше всего сопротивлялся попыткам захвата российским спецназом.
Рядом с ним «Черкассами» в севастопольской бухте стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик аналогичного проекта «Чернигов» и корветы «Луцк» и «Тернополь».
По снятому «Крым.Реалии» видео бывший командир минного тральщика Юрий Федаш сразу опознал свой корабль и отметил, что в целом захваченный плавсостав «находится в неухоженном состоянии».
- Круги поснимали, видно, что с того времени не красили. Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили, – прокомментировал Федаш.