На Донбассе ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – украинские военнослужащие отбили атаку

Ночью в субботу, 22 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское, что в Луганской области.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Напомним, 18 февраля, боевики активно обстреляли позиций военнослужащих ООС и попытались пересечь линию разграничения. Около 6:00 оккупанты начали обстрел из запрещенного минского соглашениями крупнокалиберного вооружения позиций подразделений операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области.

Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.