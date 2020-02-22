На Донбассе пытавшаяся прорваться ДРГ оставила раненым своего боевика – его взяли в плен украинские военнослужащие

В субботу ночью, 22 февраля, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе, в результате чего в плен к украинским военнослужащим попал раненный боевик.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Как известно, на Донбассе ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, но украинские военнослужащие отбили атаку. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

«В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого», – написал он.

«Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен», – добавил Бутусов.

Также он отметил, что с нашей стороны пострадавших нет.

«Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках», – подытожил он.

Напомним, 18 февраля, боевики активно обстреляли позиций военнослужащих ООС и попытались пересечь линию разграничения. Около 6:00 оккупанты начали обстрел из запрещенного минского соглашениями крупнокалиберного вооружения позиций подразделений операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области.

Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.