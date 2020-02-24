На Донбассе боевики нанесли удары возле жилых домов на своих позициях

Фото - иллюстрация В понедельник, 24 февраля, около полуночи, обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась – боевики совершили обстрелы возле жилых домов на временно неподконтрольной Украине территории, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих.

Об этом сообщает штаб ООС.

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой.

«Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет «свое празднование» именно 23 февраля», – отметили в штабе.

Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

«Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск», – добавили в штабе.

Напомним, 18 февраля, боевики активно обстреляли позиций военнослужащих ООС и попытались пересечь линию разграничения. Около 6:00 оккупанты начали обстрел из запрещенного минского соглашениями крупнокалиберного вооружения позиций подразделений операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области.

Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Также ранее сообщалось, как 22 февраля на Донбассе ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, но украинские военнослужащие отбили атаку. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника