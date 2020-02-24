Россия является агрессором в Украине, - президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран.

Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнике Sieci.

Дуда заявил, что Россия четко и последовательно нарушает международное право.

- Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится, - сказал он.

Польский президент отметил, что Российской Федерации не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

- Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо, - отметил Анджей Дуда.

Напомним, Трамп заявил, что хочет примирения между РФ и Украиной.