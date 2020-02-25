Нардеп от «Слуги народа» заявил, что ФСБ освободили задержанных украинских рыбаков – в Госпогранслужбе проверяют информацию

Четверо украинских рыбаков, задержанных в Азовском море сотрудниками ФСБ, 25 февраля были освобождены из-под ареста.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции «Слуга народа» Павел Мельник.

«Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождені!!!» - написал нардеп.

По его словам, по телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне.

В Государственной пограничной службе «Украинской правде» подтвердили, что получили предварительную информацию из РФ об освобождении украинских рыбаков. Сейчас с ними пытаются выйти на связь.

- У нас есть предварительная информация, что якобы граждан Украины, которых задержали в Азовском море представители ФСБ РФ, отпустили. Сейчас пытаемся более детально выяснить все подробности. В том числе через родных. Четко говорить, каким образом они вернутся на материковую Украину, мы пока не можем. Конечно мы проверяем информацию относительно их возвращения тем плавсредством, на котором они были задержаны, или же через КПВВ. Когда мы уже будем видеть этих граждан, мы обизательно с ними проведем беседу, опросим, ​​и после того примем правовое решение, - сказал спивер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Как известно, управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту и обвинило их в браконьерстве. Позже, в ФСБ РФ заявили, что капитан украинского судна признал свою вину.