У Украины есть списки жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у украинской стороны есть списки с именами людей, которые получили паспорта РФ.

Об этом он рассказал в интервью «Лига.net».

При этом, РФ выдала около 156 тыс. своих паспортов украинским гражданам. Сейчас в СНБО еще не решили, что делать с гражданами, которые получают паспорта РФ.

- Мы физически не можем на это повлиять. Сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были сделать, - отметил Данилов.

Он также рассказал, что такие люди смогут представлять неподконтрольные территории Донбасса в возможных совместных патрулях на украинской границе, в зависимости от того, «как будут себя вести».

- Людей, которые их получили (паспорта РФ) и при этом у них есть паспорта с нашим гербом, очень много. Это не значит, что они их уничтожают, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина «ничтожным». При этом Украина намерена добиваться санкций против России за «паспортную агрессию».

Министерство обороны Украины заявляло, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации, а также усилило пропаганду о смене паспортов среди населения.

Также напомним, как в августе Президент Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическому преследованию в РФ.