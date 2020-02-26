Экс-помощник Путина Сурков заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины

Экс-помощник президента России Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины, а РФ может строить отношения с украинским государством лишь через «принуждение к братству».

Об этом он заявил в интервью Актуальным комментариям.

Сурков считает, что якобы «Донбасс не заслуживает такого унижения».

- У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести, - заявил он.

Кроме того Сурков заявил, что государства Украины не существует.

– Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет, — сказал Сурков.

При этом он считает, что Украина «со временем все-таки будет», поскольку «хохлы ребята упрямые».

– Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украины – вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать, — считает экс-помощник Путина.

Также, по его словам, Россия может строить отношения с Украиной якобы лишь через «принуждение к братству».

– Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой, — утверждает Сурков.

Однако, Сурков, комментируя впечатления от президента Украины Владимира Зеленского, отметил его «легкость в мыслях».

- Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях, - добавил он.

Напомним, 25 января Сурков покинул должность помощника Путина. Его место занял Дмитрий Козак.