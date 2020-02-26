Возвращение Крыма - бесспорная часть нашей национальной идеи, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи.

Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский пообещал, что украинские власти сделают все для того, чтобы над Крымом был поднят украинский флаг.

- Возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи, - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет «разменной монетой» с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Отметим, что ранее Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу. Позже Арахамия извинился за свои слова о Крыме.