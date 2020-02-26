На Донбассе погиб украинский воин – он подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В Донбассе в районе Майорска 26 февраля погиб украинский военнослужащий, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», - сообщили в пресс-центре.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись возле Марьинки, Павлополя и Орехово, за пределами участка разведения сил в районе населенного пункта Золотое-4.

Напомним, что ранее на Донбассе ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, украинские военнослужащие отбили атаку.