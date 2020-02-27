Боевики за сутки 10 раз обстреливали украинских военнослужащих – один боец ВСУ погиб, двое пострадали

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За минувшие сутки 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще один боевое поражение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: два раза рядом с Марьинкой - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно: рядом с Орехово - с 120-мм миномета - 4 мины, со станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов; за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С началом этих суток, 27 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, как ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, украинские военнослужащие отбили атаку. 

 

Тарас Леонтян

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