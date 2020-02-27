Боевики за сутки 10 раз обстреливали украинских военнослужащих – один боец ВСУ погиб, двое пострадали

За минувшие сутки 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще один боевое поражение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: два раза рядом с Марьинкой - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям, а именно: рядом с Орехово - с 120-мм миномета - 4 мины, со станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов; за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С началом этих суток, 27 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, как ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения, украинские военнослужащие отбили атаку.