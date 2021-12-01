В ФСБ отчитались о выявлении 106 сторонников «украинских неонацистов», которые якобы готовили теракты

Сотрудники ФСБ и МВД провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 человек, которые якобы являются сторонниками «украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.».

Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ заявляют, что организация «М.К.У.» создана 21-летний гражданином Украины Егором Красновым. В отношении него Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по части 4 статьи 33, части 2 статьи 105 УК России, он объявлен в международный розыск. В ФСБ также уверяют, что Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

«Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Е.Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств. В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Е.Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных - подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения», – говорится в сообщении.

Также в российской спецслужбе заявили, что в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп, численностью пять и восемь человек соответственно. В адресах их проживания изъяты: гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

В отношении остальных задержанных, в числе которых есть те, кто непосредственно состоял в интернет-переписке с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора, продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут вынесены соответствующие процессуальные решения или приняты меры профилактики.

До 30 января 2021 года в российских СМИ ни разу не упоминалась украинская группировка МКУ, отмечает российская «Новая газета». 20-летний Егор Краснов, которого ФСБ называет основателем МКУ, — уроженец Донецка. Он связан с националистическими организациями «Русский корпус» и «Русский акцент». По данным членов ультраправых группировок, Краснов покончил с собой в СИЗО Днепропетровска еще в марте. Российские спецслужбы называют группировку МКУ «украинской», однако сами ультраправые отрицают связь с Украиной.

Напомним, как в ФСБ РФ заявили о задержании трех украинцев, которые якобы были агентами спецслужб – в СБУ эту информацию назвали фейком.