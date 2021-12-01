В Николаеве судили мужчину за пророссийские записи в соцсети – пока его вычисляли, то прошли сроки привлечения к ответственности

В Николаеве мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время распространения пророссийских записей в социальной сети. Но поскольку истекли сроки ответственности, то наказание к нему не применяли.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Согласно позиции обвинения, Виталий П. в 2014 году на своей странице в соцсети «ВКонтакте», с аудиторией почти в 300 «друзей», распространял изображения и записи, которые имели агрессивный антиукраинский характер, призывали к присоединению определенных регионов Украины к составу России.

В суде обвиняемый признал вину и установленные обстоятельства. Он рассказал, что тогда не понимал, какая сложиться ситуация в стране, поэтому решил распространять подобную информацию о незаконном изменении границ Украины.

В итоге судья Заводского райсуда Николаева Роман Цуркан признал П. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

При этом, такое правонарушение является преступлением средней тяжести (оно предусматривало наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок), то сроки привлечения к ответственности составляют пять лет. Поскольку этот срок истек в 2019 году, то суд освободил мужчину от назначенного наказания в виде года ограничения свободы.

Но мужчине нужно будет еще заплатить более 11 тысяч гривен затрат на экспертизы по делу.

Напомним, как николаевцу дали год условно за администрирование в соцсетях группы с призывами к свержению власти.