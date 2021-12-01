Премьер Британии провел переговоры с Путиным – РФ требует юридически оставить Украину вне НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для РФ стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила пресс-служба британского правительства, передает «Европейская правда».

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия», - говорится в правительственном сообщении.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений. Джонсон также признал важность диалога по международной и региональной безопасности. Кроме того, стороны согласились, что абсолютно необходимо всем участникам соблюдать Минские соглашения.

Пресс-служба Кремля, со своей стороны, заявила, что Путин обвинил Киев в срыве Минских договоренностей, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоговорящего населения. Путин сказал, что это происходит «на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России».

«Учитывая это, Владимир Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России», - заявили в Кремле.

Напомним, ранее Путин потребовал от США юридических гарантий, что Украина не вступит в НАТО.