Депутат Госдумы РФ сравнил украинцев с тараканами и призвал к их уничтожению

Бывший «премьер-министр» террористической «ДНР», а ныне депутат Государственной думы РФ Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами, с которыми незачем вести переговоры.

Об этом в своем блоге рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Эта цитата Бородая в частности касается переговоров представителей Украины и России в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

- Разговаривать с ними абсолютно бесполезно. Я в свое время многим российским государственным чиновникам высокого ранга пытался это объяснить… Вы с тараканом пробовали разговаривать? Вот на кухне поймали таракана, и давайте ему что-то объяснять… Против таракана помогает только тапок или дихлофос. Стукнули таракана тапком, расплющился в пятно, и проблема решена, - заявил Бородай.

Напомним, что во время геноцида в Руанде радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» агитировала истреблять народ тутси, называла подлежащих убийству людей с адресами их проживания. Призывы обычно делались с использованием иносказаний – «валите высокие деревья» и «истребляйте тараканов». Во время геноцида в 1994 году народ хуту убил от 500 тысяч до 1,1 миллиона представителей тутси.

Ранее Александр Бородай признал, что в начале войны все руководящие должности в так называемой «республике» на Донбассе занимали россияне. Также Бородай призывал к уничтожению Украины.

Политтехнолог Александр Бородай был одним из главарей террористов на Донбассе и участвовал в разжигании войны на востоке Украины. Его называли куратором террористической «ДНР». Бородай когда-то работал с бизнесменом Константином Малофеевым, выполнявшим неофициальные поручения Кремля на Донбассе – а сейчас сотрудничает с Евгением Пригожиным (другой предприниматель, которого связывают с присутствием пророссийских сил в различных «горячих точках»).