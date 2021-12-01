Россия фактически провела аншлюс Беларуси, а Путин продолжает гибридную войну против Запада, - Главнокомандующий ВСУ

Россия при молчаливом согласии цивилизованного мира фактически провела аншлюс Беларуси. Как следствие Украина получила 1084 километра опасной границы, а Польша – миграционный кризис как проявление гибридной агрессии.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает пресс-служба Минобороны.

Залужный встретился с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине – Киевской ассоциацией военных атташе, представительством ЕС в Украине, представительством НАТО в Украине.

- Военно-стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной. Все, что происходит сейчас, - это следствие слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа применением военной силы, энергетического и «миграционного» кризиса… Целью российской гибридной агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и в целом подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидирован, - сказал Залужный.

По его мнению, правительства, прежде всего, крупных стран «закрывают глаза» на действия РФ.

- Мы как военные готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО. Это делается для того, чтобы с РФ сняли санкции, поскольку она уже не будет стороной конфликта. Но я считаю, что Россия должна отвечать за происходящее, - подытожил Залужный.

- Война на востоке Украины, временная оккупация наших земель, а также скопление российских войск вдоль государственной границы с Украиной остаются основными факторами, которые дестабилизируют безопасность в Европе. Путин присоединил Беларусь и продолжает гибридную войну против ЕС и НАТО. Я призываю к консолидации наших усилий по сдерживанию агрессора, - подчеркнул он.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ обратился к военным РФ и заявил, что им нечего делать в Украине.

Справка:

Аншлюс – включение Австрии в состав Германии в 1938 году. Третий рейх взял контроль над соседней Австрией, угрожая ей вторжением. После этого Гитлер получил плацдарм для дальнейшего наступления на восточную и южную Европу.