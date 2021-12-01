Макрон позвонил Путину – президент РФ обеспокоился, что в Украину поставляют современное оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обговорили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Оба президента высказали «принципиальные оценки текущей ситуации». Путин опять стал говорить о якобы нарушении Украиной Минских соглашений. Пор его мнению, «украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран».

«Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создаёт прямую угрозу безопасности России. Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений», - отмечено в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе.

Ранее Германия по инициативе Ангелы Меркель воспользовалась своим правом вето и отменила поставку необходимого Украине оружия для борьбы с беспилотниками.