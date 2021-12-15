На Донбассе боевики за сутки семь раз обстреливали украинские позиции – пострадал один военнослужащий

За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Вблизи Новолуганска враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомыхайловки русские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на семь часов утра, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.