Берлинский суд приговорил к пожизненному заключению киллера из ФСБ, убившего чеченско-грузинского спецназовца

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Красикова (Соколова) к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщает «ТАСС».

Дело рассматривалось с 7 октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал россиянина виновным в убийстве и незаконном ношении оружия, а также указал на особую тяжесть содеянного. Суд уверен, что обвиняемый не мог действовать без поддержки посторонних лиц.

- Без сообщников такое невозможно было бы осуществить. Преступление было тщательно подготовлено находившимися в Берлине помощниками, - отметил судья.

Как считают в суде, обвиняемый является офицером ФСБ России и причастен к другим заказным убийствам за пределами ФРГ.

Напомним, Хангошвили жил в Германии с 2016 года как беженец под именем Торнике Хавтарашвили, так как власти России признали его террористом – с 2000 по 2004 год он был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году принимал участие в войне в Южной Осетии на стороне грузинских сил. Хангошвили по национальности кистинец («грузинский чеченец»), т.е. представляет группу чеченцев, которые живут в Грузии.

Отметим, что Хангошвили был оперативником антитеррористического департамента Министерства внутренних дел Грузии. Обвинение считало, что Красиков действовал по заданию «государственных ведомств правительства Российской Федерации».

Издание «T-online» пишет, что прокуратура считает Красикова полковником спецназа ФСБ «Вымпел». СМИ выяснили, что Красиков мог проходить обучение в Центре специального назначения ФСБ в Балашихе, причем последняя тренировка состоялась за несколько дней до убийства Хангошвили. После задержания в Берлине полиция обнаружила у Красикова российский паспорт на имя Вадима Соколова.