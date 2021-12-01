Осужденного в Германии киллера ФСБ помогла опознать фотография с украинской свадьбы

Личность приговоренного в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова (Соколова) устанавливали, в том числе, по фото, полученным из Украины.

Об этом сообщил судья Высшего земельного суда Берлина Олаф Арнольди, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам судьи, жена Красикова – родом из Украины. Суду удалось получить фотографии со свадьбы, на которых осужденный, называвший себя Соколовым, был опознан родственником невесты как Красиков.

- Это были фотографии, которые по большей части были обнаружены в ходе обыска его тестя и тещи, - сказал Арнольди.

Особое внимание суда привлекла татуировка обвиняемого.

- На одной из фотографий обвиняемый запечатлен с тестем, на этом снимке также хорошо видна татуировка, - сказал судья.

Напомним, что суд приговорил 56-летнего Красикова к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. В немецком суде заявили, что Красиков является офицером ФСБ России и причастен к другим заказным убийствам за пределами ФРГ. Немецкая прокуратура считает Красикова полковником спецназа ФСБ «Вымпел».

Хангошвили жил в Германии с 2016 года как беженец, с 2000 по 2004 год он был полевым командиром чеченских формирований, а в 2008 году принимал участие в войне в Южной Осетии на стороне грузинских сил. Хангошвили был оперативником антитеррористического департамента Министерства внутренних дел Грузии.