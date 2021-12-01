Суд дал 11 лет тюрьмы боевику из «группы Безлера», который пытал украинских военнослужащих и гражданских

Участника незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» приговорили к 11 годам заключения. Злоумышленник причастен к пыткам военнослужащих сил антитеррористической операции и местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленник входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер. Подразделение размещалось в захваченном административном помещении Горловского горотдела УБОП Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По заданию своего главаря он производил видеосъемку «допросов» украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые «признания» в интернет, в том числе на сайтах боевиков.

Кроме того, сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.

В ходе спецоперации в июне 2020 года контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к «группе Безлера». Там он был назначен «помощником» по вопросам пропаганды и информационных операций.

Злоумышленник участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.

Суд признал злоумышленника виновным за:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Его наказали 11 годами тюрьмы.

Напомним, что ранее боевик «ДНР», который добивал раненых украинских военнослужащих, приговорили к шести годам лишения свободы.