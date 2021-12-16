На Донбассе боевики увеличили количество обстрелов позиций украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, пять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Шумов российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Возле Причепиловки противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Пивденного боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на семь часов утра, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Напомним, что 14 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранения.