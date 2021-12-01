В России суд признал присутствие армии РФ на оккупированном Донбассе – у Путина заявили, что это «какая-то ошибка»

В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях. В Кремле, в свою очередь, отказываются это признавать, назвав «ошибкой».

Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону, пишет Liga.net. Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 000 рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось «в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

Также в материалах дела говорится, что военнослужащие РФ находятся «на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР».

Тем временем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал это «какой-то ошибкой», пишет ТАСС.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда, – ред.). Потому что это невозможно, никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет», – заявил спикер президента РФ Владимира Путина.

«Самопровозглашенными республиками» кремлевская пропаганда называет захваченные гибридными войсками РФ территории в Луганской и Донецкой областях.

По словам Пескова, армия России «есть на территории РФ».

Напомним, что власти РФ хотят удалить из TikTok ролики, которые показывают российскую армию на Донбассе.