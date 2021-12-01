В Кремле заявили о возможной встрече Зеленского и Путина – якобы в РФ заинтересованы в диалоге с Украиной

В Кремле допускают возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

- Нет, пока ясности нет, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности организации контакта Путина и Зеленского.

Песков отметил, что у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака «бывают контакты с руководством Офиса Президента Украины».

- И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом «Северный поток-2», и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело, - объяснил представитель Кремля.

- Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге, - указал пресс-секретарь. - Но любой диалог должен быть a) понятен, b) подготовлен и c) ориентирован на достижение конкретного результата, - сказал Песков.

Напомним, ранее Зеленский говорил о возможных переговорах с Путиным в разных форматах: один на один, в рамках Нормандской четверки и при участии США.