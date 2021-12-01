В ростовском суде начали служебную проверку из-за приговора, который подтвердил участие РФ в войне на Донбассе

В российском Ростове-на-Дону назначили служебную проверку в связи с публикацией Кировским районным судом приговора по делу о коррупции, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе.

Об этом сообщает издание «Znak.com».

После общественного резонанса решение исчезло с сайта судебной инстанции. За несколько минут до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор суда ошибкой.

- В рамках служебной проверки будут выясняться все обстоятельства данной публикации, техническая сторона вопроса. К этому процессу подключен областной судебный департамент. Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой – есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов, - сообщил источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

Кировский районный суд открестился от слов о российских войсках на Донбассе, заявив, что СМИ неверно интерпретировали текст приговора. Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что информация о нахождении российских военных в ОРДЛО содержалась «исключительно в показаниях подсудимого». Постановление сохранилось в архиве интернета.

В приговоре, опубликованном ростовским судом, подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора по делу о коррупции при поставках продовольствия отмечалось, что продукты отправлялись в воинские части вооруженных сил России на территории ОРДЛО. Приговор был вынесен судом 10 ноября 2021 года.

Фигурант дела – заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний, которого признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.

Как следует из приговора, чиновник требовал ежемесячно 90 тысяч рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим, которые находятся на востоке Украины. В разговоре с РБК представители Кировского районного суда Ростова-на-Дону отметили, что на сайте инстанции размещен «обезличенный приговор».