Советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что Путин пока не принял решения, нападать ли на Украину

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Заявление Салливана приводит Reuters.

- Текущая оценка правительства США состоит в том, что он еще не принял решения (о вторжении в Украину – ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений, - заявил советник Белого дома.

Салливан также сказал, что по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.

А также то, что согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.

При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Ранее Путин потребовал от США юридических гарантий, что Украина не вступит в НАТО.

По данным газеты The Washington Post, Путин планирует вторжение 175 тысяч солдат.

Согласно данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев.