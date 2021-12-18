Россия официально вышла из Договора об открытом небе

Россия в субботу, 18 декабря, официально прекратила участие в Договоре об открытом небе.

Об этом сообщает МИД РФ.

«Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД заявили, что усилия РФ не позволили сохранить Договор в том виде, как он задумывался его авторами, и переложили ответствнность на США.

«Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы». Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями. Даже в этой ситуации, когда баланс интересов, прав и обязательств государств-участников уже оказался нарушен в результате выхода США из Договора, российская сторона делала всё от неё зависящее для поиска возможных компромиссных решений. Мы предлагали различные варианты урегулирования двух принципиально важных проблем – непередачи полученной в ходе наблюдательных полётов информации государствам, не являющимся участниками ДОН, и обеспечения реализации нашего права на проведение таких полётов над военными объектами США в Европе. Однако для ряда государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. Их поддержка ДОН ограничилась пустыми, не относящимися к делу декларациями», - заявили в МИД РФ.

«Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН – Соединённых Штатах Америки», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН).

А в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Справка: Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, в настоящее время его участниками являются 32 европейские государства. Документ призван укреплять доверие и повышать прозрачность в военной сфере путем предоставления права государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.