На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона

В четверг, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона Станислав Запорожец.

Об этом сообщается на строчке батальона в Facebook.

«16.12.2021 года во время выполнения боевых заданий старший солдат Запорожец Станислав Александрович получил ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память», – говорится в сообщении.

По данным журналиста Игоря Левенко, военнослужащий погиб у Красногоровки (Донечина) от пули снайпера.

- Станислав Запорожец родом из Лисичанска на Луганщине. Ему было 30 лет. По моей информации, Станислав вчера ночью был на боевом дежурстве и наблюдал противника в тепловизор. В этот момент вражеский стрелок произвел выстрел. Пуля попала солдату в голову… – сообщил журналист.

У погибшего воина осталась мама и младший брат.

Напомним, в конце ноября в зоне проведение операции Объединенных сил погиб военнослужащий Сил специальных операций Уберт Мрачковский.