Боевики продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе – ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавший военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В районе населённого пункта Широкине противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Пивденного русские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на семь часов часов утра, 19 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, как на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона.