Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Макей заявил, что НАТО «вплотную приблизилось» к белорусским границам, а военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

– То, о чем заявил Президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши, - подчеркнул министр.

Глава МИД Беларуси также заявил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

– Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает, - сказал он.

Макей добавил, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Напомним, как главнокомандующий ВСУ Залужжный заявил, что Россия фактически провела аншлюс Беларуси, а Путин продолжает гибридную войну против Запада.