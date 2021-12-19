Министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Путина из-за агрессии к Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на фоне военного конфликта между Россией и Украиной призвала ужесточить санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Об этом Ламбрехт заявила в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, сообщает издание Deutsche Welle.

– Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность «ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже», – заявила она.

В то же время Ламбрехт сдержанно оценила перспективы отправки военнослужащих НАТО непосредственно в Украину.

– Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. Все дальнейшие шаги тоже необходимо обсудить в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, – заявила она, отметив, что «очень хорошо понимает страхи украинцев».

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.