НАТО не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его интервью газете Le Journal du Dimanche.

– Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года, - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.

– У нее есть право просить помощь для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает для России, которая является агрессором в этом конфликте, - добавил генсек НАТО.

Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить «высокую цену».

– Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц, - добавил Столтенберг.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.