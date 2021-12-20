Российский одиозный политик Жириновский призвал использовать против Украины «военную силу»

Председатель российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал использовать военную силу против Украины, если Киев «не станет выполнять требования» Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности.

Об этом он сказал в интервью журналисту «Комсомольской правды» Владимиру Ворсобину. Запись разговора публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

«Единственная война может быть только на Украине, — заявил он. — Ни одного американского или натовского солдата на полях Украины (...) никогда не будут НАТО нигде и ни за кого воевать, если эта страна не входит в блок НАТО».

По словам Жириновского, главный «ультиматум» России — чтобы разные политические силы «перестали трогать Украину» и чтобы она никогда не становилась членом альянса.

«Прекратите истязать русских и запрещать русский язык!» — добавил председатель ЛДПР.

В заключение он сказал, что если Украина продолжит настаивать на своем и не «начнет выполнять требования по обеспечению безопасности проведения «красных линий», то Россия «вправе использовать военную силу».

Напомним, что ранее российский одиозный политик Жириновский предложил напасть на Украину без объявления войны.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.