В российском Кирове несколько человек вышли на пикет против войны с Украиной

В воскресенье, 18 декабря, в российском Кирове прошел пикет против возможного начала полномасштабной российско-украинской войны. Акция прошла около памятника большевику Сергею Миронову Кирову (Кострикову), в ней приняли участие шесть активистов, они развернули плакаты на русском и английском языках, призывающие Кремль не начинать войну против Украины. Участники также держали над собой флаги Украины и России.

Об этом сообщает Ideal.Реалии.

— О «предстоящей войне» узнал от тёщи, которая телевизор смотрит, — поделился один из организаторов антивоенной акции, учитель Сергей Дядькин. — Чувствуется, что путинские СМИ опять нагнетают шовинистическую истерию, как это было во время оккупации Крыма в 2014 году. Обыватель средней полосы России не знает, что такое война. Ему кажется, что у нас после Второй мировой всё время «мирное небо» над головой. А то, что Россия в постсоветское время вела войну в Чечне, Грузии, Украине, Сирии забывается. Украина всегда была, есть и будет самой близкой и дружественной страной для мыслящих и совестливых россиян.

Как рассказали участники антивоенной акции, некоторые проходящие мимо жители Кирова реагировали на происходящее неоднозначно, большинство не поддержало пикет, кто-то плюнул в сторону пикетирующих, другие крутили у виска и обзывали их оскорбительными и бранными словами. Кировчане, в основном это были люди старшего поколения, призывали «стереть Украину с лица земли», а протестующим предлагали «не позориться».

Участники пикета не реагировали на провокации, призывая к благоразумию и взаимной вежливости. Акция продолжалась около часа, полиция не вмешивалась в происходящее. Пикет был официально согласован с кировской мэрией, впервые за последнее время для этого не понадобилось решение суда.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.