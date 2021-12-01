На Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройство – один из пострадавших в тяжелом состоянии

Фото иллюстративное В понедельник, 20 декабря, на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в Штабе операции объединенных сил.

Бойцам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второй находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что на Донбассе 12 ноября погибли двое военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погибшими оказались николаевцы подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.