Министр обороны Резников заявил, что с начала года снайперы боевиков убили 43 украинских военнослужащих

Российские снайперы за 2021 год убили на Донбассе 43 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время брифинга, сообщили в МОУ.

По его словам, цинизм ситуации состоит в том, что, когда выстрел делает снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия ОБСЕ, а самая лучшая тактика для его подавления — это артиллерия.

«И коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного, наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировала бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения», — рассказал глава Минобороны.

Напомним, что 2 февраля вблизи села Шумы снайпер боевиков смертельно ранил украинского воина - старшего матроса Дмитрия Власенко. Он был уроженцем Николаевской области.

8 апреля на Донбассе снайпер боевиков убил 23-летнего николаевского морпеха Дениса Юшко. Ему было 23 года.