На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

В районе проведения операции Объединенных сил 21 декабря в направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшему военнослужащему оказали медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

20 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Напомним, как министр обороны Резников заявил, что с начала года снайперы боевиков убили 43 украинских военнослужащих.