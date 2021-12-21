Госдеп призвал граждан США не посещать Украину из-за угрозы со стороны России

Государственный департамент США рекомендовал гражданам не посещать Украину из-за роста угрозы со стороны Российской Федерации.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Госдепа США.

«Граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления», – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что в подконтрольных России Крыму и «Л/ДНР» иностранцев могут похитить, а американские дипломаты не смогут нормально помочь им в этих районах.

При этом отмечается, что преступления относительно иностранцев и их собственности «обычное дело» по всей территории Украины. В частности, даже в Киеве часто проходят политические акции, которые сопровождаются насилием. Также поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.