Военная контрразведка выявила экс-военнослужащего ВВС Украины, который собирался передать секретные данные спецслужбам РФ

В Днепропетровской области военная контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника одного из подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений, которую пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировался выезд в РФ под видом посещения родственников.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения благодаря противоправному вмешательству в автоматизированные информационные системы подразделения.

Полученные секретные материалы хранили по месту своего жительства. Во время обысков в его помещении правоохранители обнаружили: флеш-носители с тайной военной информацией; компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации»), части 2 статьи 362 («Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней») Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ разоблачила одного из командиров ВСУ, имеющего гражданство РФ и собиравшего тайные сведения военного характера. По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о командире 10-й морской авиационной бригады. Командиром бригады с 2019 года является полковник Илья Олейников. Однако ему не сообщили о подозрении, и, соответственно, не отправили ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Через некоторое время полиция передала материалы СБУ, а военная прокуратура заменила областную.