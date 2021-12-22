«Праздники должны быть мирными»: Ермак сообщил, что на заседании ТСК стороны договорились о «рождественском» перемирии на Донбассе

Глава Офиса президента Адрий Ермак сообщил, что на заседании ТСК пришли к соглашению об усилении режима перемирия на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наши многомесячные усилия для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – написал Ермак.

Договор он назвал «шагом к деэскалации на востоке».

«Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина», – резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в начале декабря будут решены три основных вопроса, в том числе о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами.