Когда Путин нападёт – 3

Эфир снова забит публикациями о возможном «вторжении». На этот раз – буквально в конце недели. Со ссылкой на некое британское издание Daily Star. Плюс не утихает обсуждение российского ультиматума НАТО.

Два замечания.

1. По поводу британского издания – это классический информационный вброс. Я о таких писал десятки раз.

Делаем очень просто упражнение. Заходим на сайт Daily Star и смотрим на него (картинки - это скрины с главной страницы данного ресурса с «источниками в разведке»).

Во-первых, издание открыто позиционирует себя как «Home of Fun Stuff». Это классический желтушный таблоид с развлекательным контентом. Спорт, селебритиз, шоу-бизнес, гороскопы, кроссворды, некрологи и разный подобный трэш. Попробуйте найти на этом сайте хоть какую-то серьёзную новость. Рафинированная жёлтая помойка.

Во-вторых, вбейте в поиск на этом сайте слово «Ukraine» и вы убедитесь, что единственный интерес этого таблоида к нашей стране – это футбол и бокс. Всё.

Когда на подобном сайте со ссылкой на «источник в разведке» (???) 1) внезапно появляется новость, что Путин нападёт через 3 дня, и эта новость 2) моментально подхватывается российскими и пророссийскими сетями – «значит, это кому-нибудь нужно».

Очень плохо, что этот мусор пролазит в наше инфополе через уважаемые информационные издания. Пора уже выучить, что в Британии, США, Франции и др. странах полно разного медиа-шлака, на котором элементарно разместить всё, что угодно. Не надо помогать россиянам и тащить это к нам.

2. Ультиматум Кремля к НАТО просто чудесен. Вот действительно. Знаете почему? Потому что теперь наши зарубежные партнеры усиленно чешут репу и удивлённо смотрят на нас.

Дело в том, что уже минимум полтора года как наши официальные лица доводят западу простую мысль: цель Путина – не Украина. Цель – покрошить НАТО и ЕС. Тот же Алексей Резников и в статусе вице-премьера, и уже в статусе министра обороны неоднократно об этом говорил. В частности, много раз делался акцент на том, что Германия фактически подписывает приговор трём странам Балтии.

Ещё летом, когда вышла известная статья Путина, мы подчёркивали, что там не только отрицается право Украины на существование. Там чёрным по белому подвергаются сомнению существующие границы в Европе. Не верили. Говорили, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Уже получили аншлюс Беларуси и атаку мигрантами. Задумались.

Теперь россияне официально выкатывают бумагу, где де-факто предлагают вернуться в состояние даже не 1991, а 1989 года. Привет Чехии и Словакии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии. Отдельный привет Германии. О бывшей Югославии я вообще молчу – там всё готово для нового пожара.

И наш посыл западу остаётся прежним: если вы попытаетесь нас разменять, это никак не решит вашу задачу. Наоборот. Будет то же самое, что и в Беларуси, только на порядки хуже для вас. Мы либо сможем сдерживать российское давление на Европу, либо вы будете делать это сами.

Наше спокойствие – один из факторов, который слегка гасит панику в Европе и придаёт им уверенности.

Автор: Алексей Копытько