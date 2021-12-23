СБУ заочно сообщила о подозрении руководителю ЧВК «Вагнера», который командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцевым

Крайний справа - Дмитрий Уткин Следователи СБУ в рамках досудебного расследования заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Злоумышленник причастен к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ.

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем.

Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК «Вагнер», совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным в этих боях участники ЧВК понесли большие потери из-за отпора подразделениями Вооруженных Сил Украины.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 5 статьи 27, части 2 статьи 28, части 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как известно, командиром российской частной военной компании является Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Он поставлял наемников для российско-террористических войск на Донбассе. Информации о Вагнере немного: военный армейской разведки РФ, в 2013 году был наемником в ЧВК «Slavonic Corps» в Сирии, вернулся и создал свою компанию. Его называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму и руководителем операций в Сирии. Работает по заказу Кремля.

Уткина связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным – «поваром» Путина. Он владелец ресторана в Санкт-Петербурге, куда любил ходить Путин.