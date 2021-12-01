«Стопроцентное попадание»: Опубликовано видео, как украинские военные провели учебные стрельбы с противотанкового комплекса Javelin

Военное телевидение Украины опубликовало видео, как военнослужащие ВСУ на одном из полигонов в районе проведения ООС провели учебные стрельбы по бронированным объектам из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Как говорится в сюжете, во время учений военнослужащие показали стопроцентное попадание.

- Эта установка весит 23 кг. С нее можно стрелять с любых положений: стоя, сидя, и даже с помещений. После того, как произошло наведение и осуществлен пуск, уйти от ракеты с 99% вероятностью невозможно, - рассказал боец ВСУ.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа», Глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что в зоне ООС на Донбассе действительно использовали американский переносной ракетный комплекс Javelin.