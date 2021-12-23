Большевики, Ленин и НАТО с ракетами: Путин в очередной раз нашел «крайних» в анексии Крыма и войне на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что США разместили свои системы вблизи границ России, но для него дальнейшее движение НАТО к границам РФ – неприемлемо.

Об этом шла речь в ходе его ежегодной пресс-конференции.

- Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В этой связи мы дали ясно и четко понять, что дальнейшие движение НАТО на восток – неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами с США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома уже находятся. Ну, разве это какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? - заявил Путин.

- Как бы американцы отнеслись, если бы на границе Мексики и США мы бы поставили наши ракеты? А что, у Мексики и США не было раньше никаких территориальных вопросов? А Калифорния раньше кому принадлежала, а Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все, затихло, никто не вспоминает об этом, так как все вспоминают сегодня про Крым. Ну и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась, кто ее создал – Ленин Владимир Ильич, - заявил президент РФ.

Также Путин отметил, что Донбасс изначально, как и Крым, был частью России, а не Украины.

- [Донбасс] изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе, как частью России. Но его туда [в Украину] Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: «Надо перерешить!», — рассказал Путин, добавив, что большевики сделали это вопреки мнению народа Донбасса.

Именно это и стало причиной вооруженного конфликта в регионе, уверен Путин. По его словам, большевики создали Украину в ее нынешних границах — страну, «которой никогда раньше не существовало». При этом Путин добавил, что Россия пыталась потушить конфликт, и что он лично уговаривал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко не начинать военную операцию на Донбассе.

Также Путин заявил, что в НАТО «надули» Россию, ведь обещали, что не будут расширяться на Восток, но уже сейчас есть ракетные системы в Польше и Румынии.

Напомним, п России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях. В Кремле, в свою очередь, отказываются это признавать, назвав «ошибкой».

При этом власти РФ хотят удалить из TikTok ролики, которые показывают российскую армию на Донбассе.