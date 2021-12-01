ФСБ задержала российского военнослужащего – его подозревают в работе на украинскую разведку

ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, которого якобы завербовала украинская военная разведка.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Он осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - сообщили в ФСБ.

Военнослужащему Западного военного округа вменяют совершение преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Военнослужащему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, как в ФСБ РФ заявили о задержании трех украинцев, которые якобы были агентами спецслужб – в СБУ эту информацию назвали фейком.