Министру транспорта РФ и его заместителю заочно выдвинули подозрение в незаконной переправке лиц в аннексированный Крым

Министр транспорта РФ Виталий Савельев Действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (часть 3 статьи 332 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО «Аэрофлот», после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему. С апреля 2014 по ноябрь 2020 года на полуостров Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек.

Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт «Симферополь» и в обратном направлении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления СБУ в АР Крым.

Отметим, что речь идет о министре Виталии Савельеве и его заместителе Кирилле Богданове.

Напомним, как СБУ объявила подозрение замминистра обороны РФ Картаполову за посягательства на Украину и нарушение правил ведения войны.