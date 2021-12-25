Пентагон может обеспечить Украину оперативными данными разведки, чтобы противодействовать вторжению России, - СМИ

Министерство обороны США работает над планом предоставления Украине разведывательных данных, которые помогут быстрее реагировать на вероятное российское вторжение.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «The New York Times».

По словам источников, если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это может вызвать негодование в России. Небольшая группа сотрудников Пентагона недавно приезжала в Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, сказал спикер ведомства Джон Кирби.

Предложение Пентагона о предоставлении оперативной разведывательной информации потенциально более значимо. Информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу.

Администрация Байдена осознает, насколько важна осведомленность в реальном времени для властей Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большому количеству материалов.

Ранее на этой неделе The New York Times писала о том, что власти США и Великобритании «незаметно» направили в Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России.

Напомним, ранее в Пентагоне напомнили, что готовы поддержать Украину и предоставить все необходимое для её защиты.