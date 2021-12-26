В Донецкой области боевики стреляли из ПТРК в направлении Травневого

На Донбассе вооруженные формирования русской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В направлении Травневого, что на Донетчине, враг вел огонь из ПТРК.

По состоянию на семь часов утра, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, как 22 декабря сообщалось, что на заседании ТСК пришли к соглашению об усилении режима перемирия на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников.