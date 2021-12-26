Россия может атаковать Украину с Азовского моря, для защиты собираются применять комплекс «Нептун», – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что регион Азовского моря является трудным для Украины, в случае атаки России с моря она будет отбиваться ракетными комплексами «Нептун».

Об этом со ссылкой на The Washington Post передает liga.net.

Данилов назвал Азов «очень трудным» для Украины. Он предупредил, что при любой попытке вторжения в Украину через море будет использоваться арсенал противокорабельных ракет «Нептун».

Журналисты отмечают, что Азовский регион – место, где каждый день возникают риски конфликта. Он имеет важное стратегическое значение для РФ, поскольку подконтрольные украинскому правительству территории вдоль моря отделают временно оккупированные Крым и Донбасс.

Руководитель проекта Black Sea News Андрей Клименко отметил, что Азовское море «забито российскими кораблями» – их примерно в четыре раза больше, чем украинских.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что РФ «доминирует на Азове с точки зрения безопасности». По его словам, в случае войны море будет активно использоваться РФ для давления на украинские прибрежные города.

Украинские власти заявляют, что сейчас Россия не только регулярно блокирует судоходство в Азове, перекрывая его районы для учений, но и делает провокации. Например, российские корабли иногда идут агрессивно на украинские, в последний момент меняя курс, светят лазером в каюты украинских моряков или мешают украинским пограничникам проверять иностранные суда.

Справка. Ракетный комплекс РК-360 МЦ «Нептун» – наземный комплекс крылатых ракет, разработанный украинским КБ Луч. Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей.

К 2026 году в Украине будет сформирован новый род войск – береговые ракетные с «Нептунами» на вооружении.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям Украины и Одессе.

Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявляла, что США глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению. Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.

Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными. Также предполагалось, что США могут приостановить военную помощь Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

Байден заявил, что США готовят комплекс мер, чтобы помешать российскому вторжению в Украину

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на документ американской разведки, что РФ планирует наступление на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих. А немецкое издание Bild опубликовало карту возможного вторжения и сценарий нападения.